Polícia prende taxista que matou idosa e jogou corpo em rio do Norte Pioneiro

Um homem de 36 anos foi preso pelo crime de latrocínio após ser condenado por assaltar e matar uma idosa de 75 anos. O cumprimento do mandado de prisão foi cumprido pela Polícia Civil de Santo Antônio da Platina na última terça-feira (24). O crime aconteceu em 2022 e o autor foi condenado a mais de 27 anos de prisão.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Civil, o crime aconteceu no ano de 2022 e as investigações começaram após o corpo da idosa ser encontrado com os pés amarrados no Rio das Cinzas em Santo Antônio da Platina. Após identificação da vítima, foi constatado que havia um boletim de ocorrência de desparecimento em seu nome registrado em Bandeirantes, também no Norte Pioneiro.

No decorrer do inquérito policial, os investigados identificaram saques e pagamentos que estavam sendo realizados com o cartão da vítima, principalmente na cidade de Jacarezinho. Com isso, foi identificado o suspeito de estar realizando as operações que, a princípio, negou conhecer a vítima. Já em contato com testemunhas, foi constatado que o homem não só conhecia a vítima, como trabalhava como taxista e fazia corridas com frequência para idosa.

O inquérito foi entregue ao Ministério Público e o indivíduo acusado de latrocínio, que é o roubo seguido de morte. Ele foi condenado a 27 anos e seis meses de prisão em regime fechado, sendo que sua defesa tentou recorrer da decisão, mas a condenação foi mantida pelo Tribunal de Justiça do Paraná.

Com isso, desde a semana passada, as equipes policiais vinham realizando diligências em busca do autor do crime que foi encontrado em uma casa situada a zona rural do município de Santo Antônio da Platina. Ainda segundo as informações, ele tentou fugir da abordagem, mas acabou sendo preso.

Frente aos fatos, o condenado foi encaminhado a cadeia pública de Cambará onde permanece a disposição da Justiça para cumprir sua pena.