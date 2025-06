Prefeitura e Senai iniciam novos cursos profissionalizantes em Arapoti

Redação - Folha Extra

ARAPOTI - A Prefeitura de Arapoti, em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), iniciou um novo ciclo de cursos técnicos gratuitos no município. Com o apoio da única unidade móvel do Senai disponível atualmente no Paraná, a cidade dá continuidade a uma série de capacitações voltadas à formação profissional da população. A nova etapa teve início na quarta-feira (25) com a abertura do curso de Auxiliar Administrativo.

Até o fim do ano, estão previstos dez cursos gratuitos no total, todos viabilizados por meio da cooperação entre o poder público municipal e o Senai. A estrutura instalada em Arapoti foi mantida graças ao empenho da atual gestão, o que possibilita que os alunos realizem os cursos no próprio município, sem necessidade de deslocamento para outras cidades.

A aula inaugural da nova turma contou com a presença do prefeito Irani Barros, do secretário de Desenvolvimento Econômico, Onofre Louzada, e da chefe de Divisão de Indústria e Comércio, Evelyn Frandini. Durante a recepção, as autoridades municipais destacaram a relevância da qualificação técnica como estratégia para ampliar as oportunidades no mercado de trabalho e fomentar o desenvolvimento local.

O gerente regional de Educação e Negócio do Sesi/Senai, Ernesto Sountachi, ressaltou que a parceria com a administração municipal já se mantém há cinco anos. Segundo ele, o esforço conjunto tem garantido a permanência da estrutura móvel na cidade, permitindo que mais pessoas tenham acesso à formação técnica e profissionalizante de forma gratuita.

Os cursos oferecidos são totalmente custeados pela Prefeitura, o que assegura o acesso gratuito aos participantes. A proposta é promover a inclusão produtiva e o aprimoramento de competências técnicas que favoreçam a empregabilidade dos alunos e o fortalecimento da economia local.

Também estiveram presentes na abertura do curso as orientadoras pedagógicas do Senai, Geiza Santos e Jeanete Santos Silva, além do responsável pelo Relacionamento Comercial da instituição, Marcos Almeida. O novo pacote de capacitações integra o planejamento de políticas públicas voltadas à formação profissional e ao desenvolvimento econômico de Arapoti.