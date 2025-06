Arapoti vai investir R$ 15 milhões para pavimentação de novos bairros

Redação - Folha Extra

ARAPOTI - A Prefeitura de Arapoti, nos Campos Gerais do Paraná, iniciou nesta semana o levantamento topográfico para a execução de obras de pavimentação que contemplarão os bairros Bosque, Jardim Fabiane, Primavera e Jardim Ceres. A iniciativa faz parte do programa “Asfalto Novo, Vida Nova”, do Governo do Estado, e representa um investimento de R$ 15 milhões destinados à melhoria da infraestrutura urbana do município.

O prefeito Irani Barros e o vice-prefeito Potinho acompanharam de perto o início dos trabalhos, que integram o planejamento da administração municipal para ampliar a cobertura asfáltica da cidade. Segundo a Prefeitura, o objetivo é avançar rumo à pavimentação total das áreas urbanas, atendendo a todas as regiões ainda não contempladas.

Ainda nesta semana, Arapoti conquistou mais R$ 5 milhões para obras de recape asfáltico nos bairros Vila Kátia e Alphafille. Os recursos foram viabilizados por meio de parceria entre o município, o deputado estadual Ademar Traino e o secretário das Cidades do Paraná, Guto Silva.

De acordo com o prefeito Irani Barros, os novos investimentos reforçam o compromisso da gestão em concluir a pavimentação total do município. Ele destacou que, no primeiro mandato, a administração municipal atingiu a marca de 80% de áreas pavimentadas e que a meta atual é alcançar os 100%, com apoio de programas estaduais e de articulação política junto ao Governo do Estado.

O programa “Asfalto Novo, Vida Nova” tem como foco a urbanização de bairros e a melhoria da qualidade de vida da população, promovendo segurança, mobilidade e valorização dos imóveis. A atuação conjunta entre a Prefeitura de Arapoti e o Governo do Paraná tem permitido o avanço de diversas frentes de obras no município.

Com a conclusão do levantamento topográfico, o próximo passo será a elaboração dos projetos executivos e, na sequência, o início das obras. A expectativa da administração municipal é de que os trabalhos tragam impactos positivos diretos para os moradores das regiões contempladas, contribuindo para o desenvolvimento urbano de Arapoti.