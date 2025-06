Governo realiza mutirão de empregos para migrantes e refugiados nesta quarta-feira

DA REDAÇÃO/AEN – FOLHA EXTRA

CURITIBA - A Secretaria de Estado do Trabalho, Qualificação e Renda do Paraná realiza, na próxima quarta-feira (25), um mutirão voltado especialmente para migrantes e refugiados. O evento será na Agência do Trabalhador Central de Curitiba, localizada na Rua Pedro Ivo, 503, no Centro da Capital, das 9h às 16h, com entrega de senhas até as 12h.

A ação contará com a participação de mais de 20 empresas, oferecendo cerca de 800 vagas de emprego, com encaminhamento direto para entrevistas e possibilidade de contratação imediata. Além disso, o mutirão oferecerá uma estrutura completa de atendimento, incluindo serviços de regularização migratória e documentação, encaminhamentos para a rede socioassistencial e orientações sobre empregabilidade.

No último Mutirão de Empregos, em 10 de junho, na Agência do Trabalhador de Curitiba, foram feitos 1.184 atendimentos e 428 candidatos foram pré-aprovados. A ação reuniu cerca de 20 empresas e ofertou mais de 1.000 vagas. De janeiro a maio, o Paraná já colocou 72 mil pessoas no mercado formal via Agências do Trabalhador, com saldo de 79.914 novos empregos no ano, segundo o Caged.

A iniciativa reforça o compromisso do Governo do Estado com a inclusão produtiva e o acolhimento da população migrante e refugiada, reconhecendo sua importância para o desenvolvimento social e econômico do Paraná. Segundo o secretário de Estado do Trabalho, Qualificação e Renda, Do Carmo, esse mutirão é uma demonstração concreta de que o Paraná acolhe, respeita e gera oportunidades para todos.

“Migrantes e refugiados enfrentam muitos desafios para reconstruir suas vidas e o emprego é um passo essencial nesse processo. Nossa missão é garantir que essas pessoas tenham acesso à documentação, à orientação e, principalmente, às chances reais de inclusão no mercado de trabalho”, destacou.

A participação é gratuita e aberta ao público, sem necessidade de inscrição prévia. Basta comparecer com documentos pessoais em mãos. O evento conta com apoio de instituições da sociedade civil e organismos internacionais que atuam com a pauta migratória no Paraná.