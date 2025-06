Irã x Israel: Estados Unidos Emitem alerta de segurança mundial

Redação - Agência Brasil



INTERNACIONAL - O Departamento de Estado dos Estados Unidos emitiu um alerta mundial de segurança recomendando que cidadãos norte-americanos no exterior adotem medidas adicionais de cautela. O comunicado foi divulgado devido à escalada do conflito entre Israel e Irã, que provocou o fechamento temporário do espaço aéreo em várias partes do Oriente Médio e causou interrupções em rotas de viagens internacionais.

O alerta foi publicado no site oficial do Departamento de Estado e também está disponível nas páginas das embaixadas dos Estados Unidos ao redor do mundo. Segundo o documento, existe o potencial para manifestações e ações hostis direcionadas a cidadãos e interesses norte-americanos em diversos países. A orientação é para que os norte-americanos se mantenham atentos a situações de risco e sigam todas as recomendações de segurança local.

Apesar de fazer referência às tensões crescentes na região, o comunicado oficial não menciona os recentes ataques realizados pelos Estados Unidos a três instalações nucleares iranianas: Fordow, Natanz e Esfahan. Os bombardeios ocorreram no último sábado (21), como resposta ao avanço do programa nuclear do Irã, conforme declarado pelo presidente norte-americano Donald Trump.

O documento divulgado pelo Departamento de Estado também inclui uma série de orientações práticas para cidadãos norte-americanos em viagem internacional. Entre as informações disponíveis estão listas de embaixadas, consulados e outros escritórios diplomáticos que oferecem serviços consulares, além de dicas sobre como escolher acomodações seguras e acessíveis. O aviso também aborda orientações de saúde para o exterior, incluindo como agir em emergências médicas, a importância da verificação da cobertura do seguro internacional e a necessidade de transportar medicamentos prescritos.

O alerta ocorre em meio à intensificação do conflito entre Israel e Irã. A ofensiva foi iniciada por Israel no dia 13 deste mês, com ataques a instalações militares iranianas, em protesto contra o programa nuclear do país persa. A situação se agravou com os bombardeios norte-americanos anunciados por Trump, o que levou a Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), da ONU, a convocar uma reunião de emergência nesta segunda-feira (23). Durante reunião anterior do Conselho de Segurança da ONU, o secretário-geral António Guterres classificou a ação dos Estados Unidos como uma mudança perigosa em uma região já marcada por instabilidade.