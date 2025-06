Municípios do Paraná se destacam com iniciativas premiadas em congresso nacional de saúde

DA REDAÇÃO/AEN – FOLHA EXTRA

Mais de 200 secretários municipais participaram do 38º Congresso Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems), realizado em Belo Horizonte, Minas Gerais, evento encerrado nesta quarta-feira (18). Os municípios paranaenses inscreveram cerca de 40 trabalhos – projetos inovadores e experiências exitosas, garantindo diversas premiações.

A premiação aconteceu em cerimônia na noite de terça-feira (17), na “20ª Mostra Brasil, aqui tem SUS”.

“Este é o maior congresso de saúde pública do mundo, com cerca de 11 mil participantes, e para nós é motivo de muito orgulho que tenhamos apresentado o modelo do Paraná com a inscrição de trabalhos e premiações que certamente servirão de exemplo para outras regiões do país”, afirmou o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto.

Os trabalhos de maior destaque por estado foram reconhecidos pelo Conasems com a produção de documentários que fazem parte da série “Webdocs Brasil, aqui tem SUS”. Foram 26 experiências premiadas, e a de Nova Esperança, no Noroeste do Paraná foi a escolhida com o tema “Prevenção ao abuso sexual contra crianças e adolescentes - O papel da UBS na proteção à infância”.

Um dos momentos mais esperados da premiação foi o anúncio das 30 experiências premiadas pelo Conasems na Modalidade 1, envolvendo as equipes de trabalhadores e da gestão; e da Modalidade 2, com reconhecimento do trabalho das equipes dos Cosems, com cinco premiações.

Na Modalidade 1 com as maiores notas, foram premiados os municípios de Nova Tebas e Curitiba, com os trabalhos “Mais que combate: estratégias integradas para o enfrentamento da dengue no município de Nova Tebas - PR” e “Telemonitoramento dos pacientes crônicos: apoiando o cuidado longitudinal na APS”, respectivamente.

Na Modalidade 2, o Cosems Paraná foi premiado com uma experiência de um apoiador do município de Lunardelli, com o trabalho “Transformando histórias: a mobilização que transformou a participação na Mostra Brasil, aqui tem SUS”.

O presidente do Cosems, Fabio de Mello, comemorou as premiações. “A gente fica muito feliz, muito orgulhoso pelos participantes que foram premiados, até porque o Paraná sempre é exemplo na área da saúde, tanto nos municípios quanto no Estado. E isso só fortalece ainda mais a vontade de fazer um SUS melhor para a nossa população, para atender melhor os paranaenses”, disse.