Mineiro acerta sozinho as seis dezenas da Mega-Sena e fatura R$ 127 milhões

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

Um apostador da cidade de Matozinhos, em Minas Gerais, entrou para a história da Mega-Sena ao acertar sozinho as seis dezenas do concurso 2.878, sorteado na noite de sábado (21 de junho de 2025). As dezenas sorteadas foram: 15 - 16 - 43 - 46 - 47 - 51.

O bilhete vencedor foi uma aposta simples, com apenas seis números, registrada na Lotérica Mega Sorte, localizada na cidade mineira. O prêmio total é de impressionantes R$ 127.048.366,05.

Além do grande vencedor, 116 apostas acertaram a quina, levando R$ 75.238,28 cada, e outras 9.239 apostas fizeram a quadra, com prêmio individual de R$ 1.349,50.

Esse valor expressivo se deve ao fato de que o prêmio vinha acumulando há vários concursos. O alto montante reflete semanas consecutivas sem ganhadores na faixa principal, o que aumenta a arrecadação e, consequentemente, o valor do prêmio final. A Mega-Sena costuma acumular com frequência, especialmente em concursos que antecedem datas comemorativas ou com finais "0" e "5", que tradicionalmente têm prêmios maiores.

As chances de alguém vencer a Mega-Sena com uma aposta simples são consideradas quase impossíveis do ponto de vista estatístico. Para se ter uma ideia, a probabilidade de acertar as seis dezenas com um jogo de apenas seis números é de 1 em 50.063.860. Isso significa uma chance de apenas 0,000002%. Mesmo quem faz uma aposta com o número máximo de dezenas permitido (15 números), tem uma probabilidade de 1 em 10.003, o que ainda é bastante improvável.

As probabilidades tornam ainda mais rara a situação de um único ganhador, como aconteceu desta vez. Em concursos com prêmios tão altos, o mais comum é haver dois ou mais ganhadores dividindo o valor.

Com a premiação, o morador de Matozinhos pode agora procurar uma agência da Caixa Econômica Federal para realizar o saque, que pode ser feito no prazo de até 90 dias após o sorteio. Caso o prêmio não seja resgatado, o valor será destinado ao Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (FIES), conforme determina a legislação.

O próximo concurso da Mega-Sena já tem prêmio estimado em R$ 3,5 milhões e será sorteado na próxima terça-feira (24).