Paraná se prepara para enfrentar frio extremo com geadas e mínimas de até -3°C

PARANÁ – O inverno chega oficialmente às 23h42 desta sexta-feira (20), e o Paraná já se prepara para enfrentar a primeira grande onda de frio extremo da estação. Segundo o Sistema de Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), uma massa de ar polar de forte intensidade deve avançar sobre o Estado a partir da próxima segunda-feira (23), derrubando as temperaturas para níveis negativos e provocando geadas em diversas regiões.

De acordo com a previsão, os termômetros devem marcar mínimas de até -3°C em municípios da faixa sul, como Palmas e General Carneiro. A expectativa é de que o frio intenso se prolongue por vários dias, atingindo especialmente a região Sul, mas com reflexos em todo o Estado.

Instabilidade nesta sexta-feira

Nesta sexta-feira (20), o tempo ainda segue instável em diversas áreas. O dia começou com muita nebulosidade e pancadas de chuva nas regiões Centro-Sul, Sudoeste, Oeste e parte do Noroeste. Já no Norte Central, Norte Pioneiro, Campos Gerais e Leste, o sol aparece entre nuvens, com temperaturas que superam os 20 °C. Rajadas moderadas de vento são esperadas entre os Campos Gerais, a Região Metropolitana de Curitiba e o Litoral.

Virada no tempo no fim de semana

O sábado (21) marca o início de uma mudança brusca no tempo, com a chegada de uma massa de ar mais seco e frio. A queda nas temperaturas será mais perceptível nas primeiras horas do dia, com formação de nevoeiros especialmente na metade sul do Estado. Apesar do predomínio do sol durante o dia, a instabilidade atmosférica aumenta no período da tarde, com previsão de chuvas no Leste até o fim do dia.

No domingo (22), o tempo volta a ficar instável, com possibilidade de chuvas fortes e tempestades localizadas, principalmente no Oeste do Paraná. Enquanto isso, as regiões Norte e Noroeste seguem com temperaturas mais elevadas.

Frio intenso e geadas a partir de segunda-feira

A segunda-feira (23) marcará a chegada do frio mais intenso até agora neste ano. A entrada de uma frente fria de origem continental, somada à massa de ar polar, provocará temporais e uma queda significativa nas temperaturas em grande parte do Estado. Cidades próximas à divisa com Santa Catarina podem registrar temperaturas negativas já durante a noite.

Na terça-feira (24), o tempo seco e o céu claro predominam, mas o frio será rigoroso. A previsão é de mínimas abaixo dos 5 °C na metade norte do Paraná e de 0°C ou menos na metade sul. Há possibilidade de geadas generalizadas, com forte intensidade nas regiões mais ao sul. Em Palmas e General Carneiro, as mínimas previstas são de -3ºC e -2°C, respectivamente.

Quarta ainda gelada e retorno da chuva na quinta

A quarta-feira (25) também será gelada, especialmente no amanhecer. As temperaturas devem permanecer próximas ou abaixo dos 5 °C em praticamente todo o Estado, com nova possibilidade de geada em diversos municípios.

A partir de quinta-feira (26), as temperaturas começam a subir gradualmente. No entanto, a instabilidade volta a ganhar força, com previsão de chuvas em todas as regiões e risco de temporais localizados.