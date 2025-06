Ratinho Junior assina ordem de serviço para construção de nova sede da UFPR

A sede própria da Universidade Federal do Paraná (UFPR) em Jandaia do Sul, no Vale do Ivaí, vai se tornar realidade. O governador Carlos Massa Ratinho Junior e o reitor Marcos Sunye assinaram nesta quarta-feira (18) a ordem de serviço para o início dos projetos e execução da obra, que terá investimento total de R$ 31,4 milhões, sendo praticamente metade do valor, de R$ 15,5 milhões, do Governo do Estado.

Durante o evento, Ratinho Junior também inaugurou a pavimentação da Avenida da Amizade, que teve investimentos de R$ 8,6 milhões e que liga a parte urbana da cidade com a região do futuro campus da UFPR. Ele também autorizou a licitação para a compra de três radares meteorológicos de última geração, com investimento de R$ 70,4 milhões, fazendo com que o Paraná tenha a melhor e mais completa cobertura meteorológica do Brasil.

O convênio entre o Governo do Estado e a UFPR foi assinado em dezembro de 2024 e engloba a utilização dos laboratórios da nova sede por parte dos alunos e professores da rede estadual de ensino, potencializando o processo de aprendizagem e despertando um interesse maior pela ciência. Somente no ano passado, mais de mil estudantes de escolas públicas participaram de atividades na UFPR de Jandaia do Sul.

“Além de dar oportunidade para os jovens, filhos da nossa terra, se formarem e terem uma profissão, como engenheiros, médicos, advogados e tantas outras carreiras, uma universidade também atrai indústrias. O setor produtivo se aproxima de uma instituição de ensino porque é ali que está o cérebro: nossos doutores, professores e todo um centro de pesquisa que ajuda a desenvolver novos projetos, produtos e tecnologias”, afirmou Ratinho Junior.

“Um centro universitário com o selo da UFPR, que é um selo de excelência, com os melhores quadros de professores e doutores, sem dúvida alguma é uma transformação. Com esse novo campus, teremos a possibilidade de ter mais alunos estudando aqui. É um campus que vai comportar de 3 a 5 mil estudantes, além de professores, pesquisadores e doutores que vão fazer parte desse grande projeto”, acrescentou.

O Consórcio Conex JPM foi o vencedor da licitação pública na modalidade contratação integrada, que inclui a elaboração dos projetos e execução da obra do novo campus em Jandaia do Sul por uma única empresa. De acordo com o cronograma estipulado em edital, serão 540 dias para a conclusão dos projetos e outros 600 dias para a execução da obra, resultando em um prazo final de pouco mais de três anos.

O campus avançado de Jandaia do Sul é o único da UFPR na região Norte do Estado e foi implantado em 2014, funcionando de maneira provisória na Faculdade de Jandaia do Sul (Fafijan), local que há muito tempo é incompatível com a realidade da instituição de ensino superior.

Incertezas jurídicas sobre a permanência no prédio e impedida de realizar melhorias na atual instalação são algumas das limitações encontradas pela universidade para ampliar suas atividades na região.

Os recursos estaduais para a execução da obra serão repassados pela Secretaria de Estado da Educação (Seed), enquanto que a fiscalização ficará a cargo do Instituto Paranaense de Desenvolvimento Educacional (Fundepar), vinculado à pasta.

Nesta primeira fase, serão 3.490 metros quadrados de área construída. A nova estrutura contará com dois pavilhões com 32 espaços, entre salas de aula e laboratórios das áreas de engenharias, como física e química, e também de licenciaturas, que poderão ser utilizados pelos estudantes da rede estadual de ensino.

As obras incluem terraplenagem e infraestrutura, como elétrica, hidráulica e arruamento — já pensando em uma segunda fase de expansão, que compreenderá outros dois blocos e a parte central, com auditório, biblioteca e restaurante universitário. Também serão feitas guarita, reservatório de água e área de circulação coberta.

O reitor Marcos Sunye destacou a importância de a instituição contar com uma estrutura própria no município. “O campus de Jandaia do Sul cresceu muito. Criamos dois novos cursos muito importantes: o de Inteligência Artificial e o de Agronomia, que vão expandir ainda mais essa nossa unidade. Tornou-se inviável continuar apenas no prédio antigo da Fafijan. Agora estamos iniciando o projeto e a construção do novo campus de Jandaia da nossa UFPR”, celebrou.

“O investimento é de quase R$ 16 milhões por parte do governo federal e R$ 15,5 milhões por parte do governo estadual. É uma parceria muito bonita entre os dois governos para viabilizar essa nova sede, mas o investimento do Estado foi fundamental. Se não houvesse esse apoio, não teríamos conseguido viabilizar essa obra. Desde o começo, o governador deixou muito claro que, se conseguíssemos recursos federais, ele faria a contrapartida, e foi exatamente isso que aconteceu”, finalizou.

A UFPR no campus de Jandaia do Sul tem seis cursos de graduação e um curso de especialização. São eles: Engenharia Agrícola, Engenharia de Alimentos, Engenharia de Produção, Inteligência Artificial e Engenharia de Software, Licenciatura em Ciências Exatas e Licenciatura em Computação, além da Especialização em Tecnologias Educacionais e Ensino de Computação.

A UFPR também já anunciou mais três cursos de graduação no campus: Agronomia, Licenciatura em Matemática e Tecnologias Digitais e Física Computacional, com foco na potencialidade do Norte paranaense, seja na agricultura ou em áreas como inovação digital, tecnologia e ciências exatas. Atualmente a instituição conta com cerca de 500 alunos.