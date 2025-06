PR-092 ganha tão sonhada pavimentação em Doutor Ulysses

DA REDAÇÃO/AEN - FOLHA EXTRA

PARANÁ - Depois de décadas de espera, as obras de pavimentação da PR-092, na entrada de Doutor Ulysses, na Região Metropolitana de Curitiba, estão saindo do papel. As máquinas já atuam na pista em diferentes frentes de trabalho, garantindo o andamento da intervenção para que a cidade tenha sua primeira ligação asfáltica.

Para quem não sabe, a PR-092 que cruza parte do Norte Pioneiro, iniciando em Jacarezinho acaba justamente em Doutor Ulysses, já na região metropolitana de Curitiba. No entanto, o trecho após Jaguariaíva, via sertão, ainda é estrada simples (de terra).

O investimento do Governo do Estado na obra é de R$ 56,9 milhões para pavimentar 11,95 quilômetros da estrada na saída de Doutor Ulysses em direção a Cerro Azul, também na Região Metropolitana de Curitiba. A previsão é que o asfaltamento seja concluído em 2026.

Neste momento, com 4% dos trabalhos realizados, as equipes trabalham simultaneamente em duas frentes. Uma delas é a supressão vegetal na lateral da estrada, que está cerca de 40% concluída. O trabalho é fundamental para o alargamento da pista, comportando duas faixas de 3,5 metros, além de acostamento de 1,3 metro. Ao todo, a plataforma chega a ter 11 metros de largura.

Além disso, está sendo executado o projeto de drenagem do trecho, com a implantação dos bueiros tubulares de concreto. A obra segue o Regime de Contratação Integrada (CI), que abrange desde a elaboração dos projetos básico e executivo até a execução completa.

“Esta fase deve durar mais 30 ou 40 dias. Em seguida, começamos com a terraplanagem para, depois, partir para as camadas estruturais do pavimento”, afirmou o engenheiro do Departamento de Estradas de Rodagem (DER/PR), Maycon Moura, que fiscaliza a obra.

A rodovia será construída seguindo padrões técnicos rigorosos. O pavimento semirrígido será executado em quatro camadas – reforço do subleito, base e sub-base em solo cimento, camada dupla de ligante asfáltico e revestimento em Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), garantindo resistência e durabilidade para a estrada.

“Ainda estão previstas defensas metálicas, sinalização e uma série de outros elementos que vão dar muito mais segurança ao trecho e melhorar a vida de quem trafega aqui diariamente”, disse o engenheiro.

EXPECTATIVA – Para os cerca de 5,6 mil moradores de Doutor Ulysses a obra representa a materialização de um sonho que é cultivado há décadas, acabando com as dificuldades diárias de locomoção para outros municípios da região. A principal expectativa é que a ligação asfáltica ajude no desenvolvimento econômico da cidade, que atualmente é dependente da extração madeireira e do cultivo de poncã.

“A esperança é que a cidade cresça. Hoje o comércio local tem muita dificuldade com fornecedores. Os caminhões também têm um custo alto de manutenção. Com o asfalto, a tendência é que tudo mude”, afirmou Air de Souza Filho, proprietário de um supermercado na cidade.

O asfalto também vai facilitar o acesso dos moradores da cidade a serviços públicos, como estudantes que todos os dias usam a estrada para ir à escola ou pacientes que precisam se deslocar para outros municípios em atendimento médico urgente. “Tem muitas crianças que vêm de ônibus de outras localidades para estudar aqui e, quando chove, perdem aula porque não tem como passar pela estrada de terra. Com o asfalto, o aprendizado delas não será mais prejudicado”, disse a professora Maria Otília Alves.

Antonio Correia de Lima, que há 15 anos trabalha com transporte escolar na região, conhece de perto os desafios da estrada não pavimentada. “A estrada de terra é sempre assim: você arruma hoje, amanhã já estraga. Com o asfalto vai melhorar tudo. Manutenção do veículo, segurança das crianças, tudo”, afirmou o motorista. “Agora que a gente viu as máquinas trabalhando, dá para acreditar”, acrescentou.

Nascida em Doutor Ulysses, a servidora municipal Zilda Alpes mal consegue acreditar que, em alguns meses, a PR-092 será finalmente pavimentada. “Há muito tempo ouvimos promessas, mas agora saiu do papel. Vai melhorar muito em todos os aspectos, seja na saúde ou na educação, até a manutenção dos carros. Vai valer a pena”, afirmou um morador