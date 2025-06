Imprudência causa acidente com três caminhões e dois veículos no Norte Pioneiro

Uma situação de imprudência no trânsito por pouco não terminou em tragédia na manhã desta quarta-feira (18) em um acidente registrado na rodovia PR-218 no trecho entre Carlópolis e Joaquim Távora, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela radialista Claret Coutinho, da rádio Cana Verde FM de Siqueira Campos, que teve seu veículo envolvido na situação, ele seguia para realizar uma reportagem quando um caminhão teria tentado realizar uma ultrapassagem em uma curva. Com isso, acabou causando uma colisão que envolveu uma carreta de combustíveis e outro caminhão, além do automóvel da rádio Cana Verde e um Honda Civic.

Apesar das proporções, felizmente o acidente não se tornou uma tragédia. Conforme os relatos do radialista, apenas o motorista de um dos caminhões teve ferimentos leves e foi socorrido.