Arapoti promove blitz de conscientização sobre a violência contra os idosos

Nesta terça-feira (17), a Prefeitura Municipal de Arapoti, nos Campos Gerais, promoveu uma ação de conscientização no Centro da cidade por meio da blitz “Junho Violeta”, campanha voltada ao combate à violência contra a pessoa idosa. A iniciativa foi conduzida pela Secretaria de Assistência Social, com o objetivo de alertar a população sobre a importância da denúncia em casos de maus-tratos, abandono e negligência com idosos.

A ação contou com a participação do prefeito Irani Barros, do presidente da Câmara Municipal, Maicon Pot, e do vereador Vavá. A secretária de Assistência Social, Débora Campos, esteve presente com sua equipe, realizando a entrega de panfletos informativos e conversando com moradores e comerciantes da região central para reforçar a mensagem da campanha.

Durante a blitz, os participantes destacaram os canais de denúncia disponíveis para casos de violência contra a pessoa idosa, como o Disque 100, da Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos. A mobilização também buscou orientar a população sobre os sinais de violência e como agir ao identificar possíveis situações de risco.

O evento foi marcado por apresentações culturais, com destaque para a banda do Colégio Estadual Colônia Holandesa e o Coral Clave de Prata, projeto da Prefeitura que promove atividades de socialização e convivência com idosos do município. As apresentações atraíram a atenção de quem passava pelo local e ajudaram a ampliar o alcance da mensagem da campanha.

O movimento “Junho Violeta” integra o calendário de ações da Secretaria de Assistência Social e segue as diretrizes do Estatuto do Idoso e da Política Nacional do Idoso. A iniciativa visa mobilizar a sociedade e os órgãos públicos em torno da defesa dos direitos das pessoas idosas, promovendo a conscientização e o respeito em todas as esferas sociais.