Fundo de Investimento Agrícola do Paraná recebe mais de R$ 260 milhões

FIDC Agro Paraná recebe R$ 261 milhões e inicia nova era do crédito rural no Estado Foto: Felipe Henschel

O Fundo de Investimento Agrícola do Paraná (FIDC Agro Paraná) recebeu nesta terça-feira, 17 de junho, o aporte inicial de R$ 261 milhões. A operação foi formalizada pela Fomento Paraná, responsável pela estruturação do fundo, em parceria com a cooperativa C.Vale e o Sicredi. Criado pelo Governo do Estado, o FIDC Agro Paraná é o primeiro fundo de crédito rural estruturado por um governo estadual no Brasil. Lançado em abril na B3, em São Paulo, tem como meta alavancar até R$ 2 bilhões para financiar projetos estruturantes no agronegócio paranaense.

A primeira operação destinará recursos à construção de 96 aviários, tanques de piscicultura sustentáveis e matrizeiros para criação de aves reprodutoras. O objetivo é promover a modernização da cadeia produtiva, fortalecer o cooperativismo e ampliar a geração de renda em regiões agrícolas do estado. O fundo oferece condições diferenciadas, com juros competitivos em relação ao Plano Safra e prazos de até dez anos para pagamento.

A estrutura da operação envolve R$ 52 milhões da Fomento Paraná, R$ 112,8 milhões da C.Vale e R$ 96,2 milhões do Sicredi. A Fomento Paraná atua como cotista sênior, oferecendo estabilidade à operação, enquanto a gestão dos recursos é realizada pela Suno Asset.

O governador Carlos Massa Ratinho Junior destacou que o Paraná lidera uma iniciativa inédita, ao conectar o mercado financeiro diretamente aos produtores rurais. Segundo ele, o fundo representa uma alternativa complementar ao crédito rural federal, atendendo principalmente pequenos e médios produtores com previsibilidade e segurança.

A C.Vale prevê investir R$ 375 milhões até o final de 2025 por meio do fundo, com foco nas cadeias de frango, suínos e peixes. A Fomento Paraná também estrutura novas operações com outras cooperativas e agroindústrias, com mais de R$ 1 bilhão em projetos em análise.

O FIDC Agro Paraná tem como foco principal investimentos de capital, não contemplando custeio de safra ou aquisição de terras. O modelo prioriza cooperativas com estrutura consolidada, mas será gradualmente ampliado para alcançar mais agentes da cadeia produtiva. A expectativa é fortalecer o agro paranaense e impulsionar o desenvolvimento regional de forma sustentável e integrada ao mercado de capitais.