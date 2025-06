EPR Litoral Pioneiro vai realizar operação especial no feriado de Corpus Christi

A EPR Litoral Pioneiro, responsável pela administração das rodovias entre Curitiba e o Litoral do Paraná e entre os Campos Gerais e o Norte Pioneiro, inicia nesta quarta-feira (18) uma operação especial nas rodovias em razão do feriado prolongado de Corpus Christi. A mobilização seguirá até domingo (22), com reforço nas equipes de atendimento, monitoramento e recursos operacionais, com foco em garantir a segurança viária e orientar os motoristas durante os deslocamentos.

A expectativa é de alteração no fluxo de veículos ao longo do trecho, com possibilidade de maior movimento nos períodos de saída e retorno. A concessionária estima um aumento de 22% no volume de tráfego, com mais de 350 mil veículos circulando por todo o trecho durante os cinco dias. Os horários de maior concentração devem ocorrer entre a tarde e a noite de quarta-feira, manhã e tarde de quinta-feira (19) e tarde e noite de domingo, no retorno do feriado:

Quarta-feira: entre 13h e 23h

Quinta-feira: entre 6h e 15h

Domingo: entre 16h e 22h

“Nossa orientação é que os motoristas programem suas viagens com antecedência, respeitem os limites de velocidade e fiquem atentos às condições da rodovia. Teremos equipes posicionadas ao longo de todo o trecho para garantir um atendimento rápido e eficiente em caso de necessidade”, afirma o gerente de Operações da EPR Litoral Pioneiro, Fernando Milléo.

Festas juninas e 17 anos da Lei Seca

O mês de junho, além de marcar o início das festas juninas em diversas regiões, também celebra os 17 anos da Lei Seca no Brasil, sancionada em 2008. Durante o feriado de Corpus Christi, a EPR Litoral Pioneiro reforçará suas ações educativas nas rodovias, com foco na orientação aos motoristas sobre os riscos da combinação entre álcool e direção.

Alysson Coimbra, diretor de Qualidade Profissional da Associação Brasileira de Medicina de Tráfego (Abramet), lembra que, à época da criação da lei, o álcool era a segunda maior causa de mortes no trânsito no Brasil. Segundo ele, “a lei não apenas trouxe mais segurança viária, como também gerou uma ruptura cultural importante, iniciando um processo de transformação de comportamento em toda a sociedade brasileira”.

O diretor de Operações da EPR, Carlo Framarim, reforça a mensagem de responsabilidade ao volante: “O período é de celebração, mas também de atenção redobrada. Se beber, não dirija. Planeje o retorno com segurança e proteja sua vida e a de todos que estão convivendo com você na rodovia.”

A EPR também orienta o uso de alternativas seguras de transporte: aplicativos, táxis ou caronas com motoristas que não tenham consumido álcool. Outra recomendação é escolher, entre amigos, o “motorista da vez”, que se comprometa a conduzir todos em segurança.

Em caso de emergência, os usuários podem acionar os serviços da EPR Litoral Pioneiro pelo número 0800 277 0153, que também atende pelo WhatsApp.

Descontos na tarifa

Os motoristas com TAG para pagamento automático em seus veículos têm benefícios ao passarem pela praça de pedágio. Além de contar com pistas exclusivas na praça de pedágio, recebem 5% de desconto no valor da tarifa com o Desconto Básico da Tarifa (DBT). Já os veículos de passeio também recebem descontos progressivos a cada passagem pela praça de pedágio no Desconto de Usuário Frequente (DUF).

O DUF começa a contar a partir da segunda passagem no mesmo sentido da rodovia e dentro do mesmo mês de calendário, até a trigésima passagem. As orientações sobre como adquirir uma TAG estão no link https://eprlpioneiro.com.br/como-adquirir-uma-tag/.