Estudante do Paraná morre afogado no Canadá durante intercâmbio escolar

Nesta terça-feira (17), a Secretaria de Estado da Educação do Paraná (SEED), confirmou o falecimento de um dos estudantes do Paraná que estava participando do programa Ganhando o Mundo, uma iniciativa que leva jovens da rede pública para intercâmbio em outros países. Em nota enviada à reportagem da Folha, a Secretaria informou que o jovem Victor Gabriel Camargo, de 16 anos de idade, foi encontrado morto no Canadá após se afogar em um rio.

Segundo as informações da SEED, o jovem, natural da cidade de Jesuítas, no Paraná, estava desaparecido desde a última segunda-feira (16), quando, acompanhado de uma família canadense de uma outra intercambista do programa, entrou em um rio e não foi mais visto. Com isso, diversas equipes de resgate foram mobilizadas e realizaram as buscas pelo jovem, que foi encontrado já sem vida na cidade de Nackawic, distrito de New Brunswick, onde estava morando.

Em nota, a Secretaria informou que o diretor de Educação da SEED será enviado para acompanhar os desdobramentos da tragédia. “A pasta está em contato direto com a família do estudante, que mora na região Oeste, prestando todo o apoio necessário e suporte com informações e orientações em relação às medidas legais, consulares e logísticas que envolvem o caso”, diz a nota.

A SEED também afirmou que o Governo do Paraná estabeleceu com a cúpula da Polícia Federal a emissão de passaporte de maneira emergencial para os pais, se desejarem acompanhar todo o processo. “O corpo consular canadense está à disposição para ajudar com vistos e outros procedimentos”, diz a nota.

QUEM ERA VICTOR

Victor Gabriel Camargo, era um jovem de 16 anos de idade, morador da cidade de Jesuístas, no Oeste do Paraná. Victor estudava no Colégio Estadual Barão do Rio Branco e, neste ano, estava entre os selecionados para participar do programa de intercâmbio Ganhando o Mundo.

A diretoria do Colégio Estadual Barão do Rio Branco lamentou o falecimento do jovem nas redes sociais. “É com grande pesar que a Direção do Colégio Estadual Barão do Rio Branco, de Jesuítas, recebe a confirmação do falecimento do estudante Victor Gabriel Camargo, participante do programa de intercâmbio Ganhando o Mundo. Neste momento de profunda tristeza, toda a comunidade escolar se une em solidariedade à família, aos amigos e colegas de Victor, manifestando nosso mais sincero sentimento de luto. Em respeito à memória do estudante e ao sofrimento de seus entes queridos, nos unimos, desejando força e consolo para todos os que choram essa perda”, disse a diretoria.

Confira a nota da Secretaria de Estado da Educação do Paraná (SEED):