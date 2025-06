ADETUR lança o Salão de Turismo dos Campos Gerais 2025 nesta terça-feira

Nesta terça-feira (17), a cidade de Ponta Grossa será o palco do lançamento da edição de 2025 do Salão de Turismo dos Campos Gerais, uma iniciativa realizada pela Agência de Desenvolvimento do Turismo dos Campos Gerais (ADETUR) em busca da valorização turística e cultural da região. O lançamento acontecerá nesta terça-feira, mas o evento será realizado apenas no mês de agosto.

O tema deste ano, que marca a 5ª edição do evento, será “Cultura que encanta, experiências que conectam”, para valorizar o turismo cultural dos Campos Gerais. No escritório do SEBRAE de Ponta Grossa, acontecerá o lançamento oficial do evento, que marcará o início das preparações e organizações para que a edição deste ano seja realizada com sucesso. Durante o lançamento do evento, serão apresentados os modelos de estandes, valores e uma prévia da programação geral de todo o Salão. O lançamento oficial começará às 09h00.

Contudo, apesar de que o lançamento será realizado nesta terça-feira, o evento acontecerá apenas no dia 28 de agosto, estendendo suas programações durante três dias, terminando no dia 30. Segundo a ADETUR, o objetivo vai além de fortalecer e engajar o turismo local, mas tem o intuito de homenageá-lo também.

“Estamos fazendo uma programação incrível com apresentações culturais, palestras, atendimento ao empreendedor e, claro, muitos negócios”, pontua Alvaro Dias Filho, diretor da AdeTur e coordenador da edição 2025.

Com realização da Agência de Desenvolvimento do Turismo dos Campos Gerais (AdeTur), o Salão vai apresentar o melhor do turismo regional, além de gerar negócios e aprimorar conhecimentos. “Vai valer a pena ter estande no evento ou mesmo estar em nossas atividades, que estamos finalizando e logo serão divulgadas”.

Histórico do evento

O Salão de Turismo dos Campos Gerais foi criado pela Agência de Desenvolvimento do Turismo dos Campos Gerais, Ponta Grossa Campos Gerais Convention & Visitors Bureau (Visite Ponta Grossa) e Sebrae/PR com o objetivo de promover, integrar e aprimorar a oferta dos atrativos, equipamentos e serviços turísticos dos municípios dos Campos Gerais, gerando oportunidades de negócios para seus participantes.

A primeira edição aconteceu em 2015 no centro de convenções do Shopping Palladium. Em quatro edições, mais de quinze mil visitantes estiveram na feira, fizeram negócios e participaram de palestras e workshops.