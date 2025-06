Usuário de drogas coloca fogo no próprio carro na intenção de incendiar a casa da mãe

Um homem foi preso na manhã do último sábado (14) após atear fogo em seu próprio veículo. A situação foi registrada em Santo Antônio da Platina e, segundo relatos da mãe do suspeito, ele ateou fogo no veículo na intenção de incendiar a residência da família.

Conforme as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, por volta das 09h00 as equipes foram acionadas para prestar atendimento a uma ocorrência de ameaça onde uma mulher relatou que seu irmão, que é dependente químico, estava agressivo e realizando ameaças contra ela.

No local, os policiais foram informados que o suspeito esteve na residência da vítima onde queria lhe fazer mal, mas quando a polícia chegou, ele não foi encontrado.

Horas depois, a equipe do Corpo de Bombeiros acionou apoio dos policiais após um veículo ser incendiado. No local, a equipe constatou que o veículo era do suspeito e, em contato com a mãe do homem, esta relatou que o filho colocou fogo no veículo na intenção de incendiar a casa da família.

Diante da situação, os policiais foram até a casa do suspeito onde o mesmo foi encontrado em surto destruindo alguns objetos. Ele recebeu voz de prisão e resistiu, mas acabou preso.

Frente aos fatos, ele foi encaminhado à delegacia da Polícia Civil para que fossem tomadas as providências cabíveis ao caso.