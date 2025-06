Justiça Desportiva toma decisão e mantém a classificação de Siqueira Campos no Paranaense

No sábado (07), foi realizada a última rodada da primeira fase do Campeonato Paranaense de Futsal, Série Bronze. Com o final da fase, apenas três equipes da região haviam se classificado, mas uma polêmica poderia desclassificar a equipe de Siqueira Campos e passar Cornélio Procópio para a próxima fase, mesmo sem ter nenhuma vitória. Contudo, na última terça-feira (10), a Justiça Desportiva do Paraná absolveu a punição de Siqueira Campos e votou contra a desclassificação da equipe.

De acordo com a equipe do Barril Pro Tork, que representa Siqueira Campos na competição, a polêmica que poderia trazer sua desclassificação se tratava de uma escalação irregular em uma das rodadas da competição. Segundo uma fonte ouvida pela reportagem da Folha, a penalidade poderia anular todos os pontos da equipe e deixar sua pontuação final com -1, o que classificaria Cornélio Procópio, que terminou a fase com 0 pontos.

Contudo, após uma análise detalhada dos fatos, a Justiça Desportiva do Paraná absolveu, por unanimidade, todas as acusações contra a equipe, garantindo assim, sua classificação para a próxima fase do campeonato. Após a decisão, a equipe publicou um comunicado em suas redes sociais, agradecendo a Justiça e a Procuradoria pela decisão.

“A equipe Barril Pro Tork Siqueira Campos Futsal vem por meio desta expressar sua profunda gratidão à Justiça Desportiva do Paraná e à Procuradoria correlata pelo parecer e decisão de absolvição em relação à acusação de escalação de atleta irregular. Após a análise cuidadosa e imparcial dos fatos e argumentos apresentados, nossa Equipe foi absolvida por unanimidade na data de hoje (10/06/2025). A decisão do Tribunal reflete a justiça e a equidade que são fundamentais para o esporte. Também agradecemos ao nosso Defensor e Diretor Jurídico, Rafael Ramos Peres, pela brilhante defesa apresentada, sua dedicação e expertise foram fundamentais para o desfecho favorável. A equipe Barril Pro Tork Siqueira Campos Futsal se sente aliviada e grata por ter tido a oportunidade de apresentar sua defesa e demonstrar sua boa-fé. Acreditamos que essa decisão não apenas reivindica a nossa reputação, mas também reforça a confiança na Justiça Desportiva. Essa decisão nos motiva a continuar trabalhando com paixão e compromisso, sabendo que a justiça e a ética são pilares fundamentais do esporte”, diz o comunicado.

Com isso, a única equipe da região que não conseguiu se classificar para a próxima etapa da competição foi a equipe de Cornélio Procópio, que perdeu todas as partidas disputadas e terminou a primeira fase do campeonato com 0 pontos.

Nesta segunda fase, os grupos já foram definidos e os próximos adversários das equipes da região já foram divulgados pela Federação Paranaense de Futebol de Salão. A segunda fase vai começar no dia 21 deste mês. No primeiro jogo da etapa, a equipe de Andirá vai estrear contra a equipe do Contorno Futsal, Siqueira Campos vai enfrentar Itapejara D’Oeste e Santo Antônio da Platina vai enfrentar Ponta Grossa.