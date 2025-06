Flávio Mello estreia nova coluna na Folha Extra: cultura, história e café

A cultura da nossa região acaba de ganhar um novo espaço na Folha Extra — e ele vem com alma, leveza e aquele cheirinho de café passado na hora. Flávio Mello, escritor, idealizador de peças teatrais e uma das vozes mais ativas da cultura de Siqueira Campos, estreia sua coluna semanal no jornal com a missão de destacar tudo aquilo que pulsa artisticamente no Norte Pioneiro.

Quem já conhece Flávio sabe: ele vive e respira cultura. Seja nos bastidores de uma montagem teatral, nas salas da Casa da Cultura Neuri Camargo da Silva ou nas conversas com artistas locais, ele sempre encontra uma forma sensível e criativa de valorizar quem produz arte — não só o ator, mas também o artista plástico, o escultor, o artesão, o músico, o escritor, o criador em sua essência. Flávio enxerga valor nas expressões que nascem da terra, da história e das emoções da nossa gente.

E como todo bom contador de histórias, ele tem uma companheira inseparável: a xícara de café. É com ela na mão que surgem ideias, reflexões e textos que agora chegam até você, leitor da Folha Extra, toda semana. Serão artigos que passeiam por temas profundos, curiosos e afetivos, sempre com um toque de poesia e aquele jeito único de observar o mundo à sua volta.

A coluna promete ser um ponto de encontro semanal para quem ama cultura, para quem cria, para quem sente e para quem acredita que arte é um jeito bonito de transformar o cotidiano. Uma crônica com gosto de conversa boa, escrita por alguém que faz da arte sua vida e da vida, uma celebração da arte.

Seja bem-vindo, Flávio. Que nunca falte cultura — e nem café.