Operação prende suspeito de assaltar restaurante no Norte Pioneiro

Uma operação policial deflagrada na tarde da quarta-feira (11) culminou na prisão de um indivíduo suspeito de cometer um assalto a um restaurante situado na cidade de Santo Antônio da Platina, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, o assalto aconteceu na última sexta-feira (06) em um estabelecimento situado a Vila Claro quando o suspeito invadiu o local portando uma pistola e subtraiu dinheiro do caixa fugindo na sequência em direção a Vila Santa Terezinha.

Durante as diligências, agentes da Polícia Civil e Militar analisaram imagens do sistema de vigilância do estabelecimento e conseguiram identificar o suspeito. Com isso, foi solicitado a Justiça um mandado de busca e prisão para capturar o suspeito. Durante a ação, o homem foi encontrado na residência de um familiar na região do “Beco Morto”. Com ele, os policiais ainda encontraram o simulacro de pistola utilizado para praticar o crime.

Frente aos fatos, o suspeito foi preso e encaminhado para realização de exames médicos e, em seguida, levado a cadeia Pública de Cambará onde permanece a disposição da Justiça.