Casal de idosos é feito refém e mulher estuprada durante assalto no Norte Pioneiro

Um casal de idosos compareceu à Delegacia de Polícia de Santo Antônio da Platina, no Norte Pioneiro, para relatar um assalto com violência ocorrido na última segunda-feira (9), em uma chácara na zona rural do povoado da Platina. As vítimas, um homem de 72 anos e uma mulher de 62 anos, informaram que um homem moreno, magro e armado invadiu a residência, rendeu os dois e deu voz de assalto.

Segundo o relato, o agressor cortou o fio da internet e amarrou o casal pelas mãos e pés. O homem foi deixado no sofá, enquanto a mulher foi levada para o quarto, onde foi mantida sob ameaça e abusada sexualmente. De acordo com a vítima, o autor praticou sexo vaginal e anal durante cerca de uma hora, fugindo em seguida a pé, levando R$ 900 em dinheiro e fazendo novas ameaças de morte.

Com base nas informações, equipes da Polícia Civil e da Polícia Militar iniciaram diligências e identificaram uma chácara próxima como possível esconderijo de um homem foragido de São Paulo, de 38 anos, que estava em “saidinha” do sistema prisional, cumprindo pena por homicídio. Munições foram apreendidas no local e perícias foram realizadas tanto na cena do crime quanto na vítima.

Na manhã desta terça-feira (11), uma operação conjunta localizou o suspeito escondido em uma construção abandonada. Durante a abordagem, foram encontrados R$ 550 em espécie, parte do dinheiro subtraído da vítima. Na delegacia, o suspeito negou os crimes e recusou fornecer material genético para confronto com o material colhido da vítima. O casal reconheceu o autor por meio de fotografias e identificou o dinheiro apreendido como sendo parte da quantia retirada recentemente no banco.

O suspeito foi encaminhado à Cadeia Pública, e as investigações seguem em andamento.