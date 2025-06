Motorista sai ileso de acidente impressionante em Jaguariaíva

Um caminhoneiro saiu ileso de um grave acidente de trânsito registrado na manhã desta quarta-feira (11). A situação foi registrada na rodovia PR-151 em Jaguariaíva após a carreta que ele conduzia colidir contra os reboques de outro caminhão e a cabine ficar destruída.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Rodoviária Estadual, o acidente aconteceu por volta das 07h30 e envolveu um caminhão VW 24.280 com placas de São José dos Pinhais e uma carreta Volvo FH com placas de Santa Catarina.

Conforme os dados colhidos no local, o motorista do VW seguia no sentido Jaguariaíva a Arapoti quando, na altura do km 216 da rodovia, realizou uma manobra de retorno e acabou sendo atingido pela carreta Volvo que seguia logo atrás. Com o impacto, a cabine da carreta ficou destruída, mas felizmente, os dois motoristas saíram ilesos da situação.

Frente aos fatos, a equipe da PRE tomou as providências cabíveis ao caso.