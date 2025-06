Queijaria de Arapoti conquista Ouro e Prata no Prêmio Queijos do Paraná 2025

Arapoti, reconhecida por suas belezas naturais e diversidade cultural, ganhou destaque no Paraná com a premiação da Queijaria Cornélia na edição 2025 do Prêmio Queijos do Paraná. A empresa, que integra o ramo de agroindústria local, recebeu medalhas de Ouro e Prata pelas variedades Gouda com ortiga e Gouda com ervas italianas, respectivamente. O reconhecimento é resultado do trabalho da família Krikke e Verburg, que investe no aperfeiçoamento das técnicas de produção e na inovação constante.

A Queijaria Cornélia tem contribuído para o crescimento do setor agroindustrial em Arapoti, colocando o município em evidência no cenário estadual. Seus queijos, certificados com o Selo Arte, são comercializados em várias cidades do Paraná e já alcançam prateleiras em todo o Brasil. O Selo Arte é uma certificação que atesta a qualidade artesanal e a produção com métodos tradicionais, valorizando os produtos locais.

O prêmio recebido reforça a importância do investimento em tecnologia e qualidade para a agroindústria regional, que ganha força e reconhecimento fora dos limites municipais. A conquista das medalhas demonstra o comprometimento da família responsável pela queijaria em manter a tradição aliada à inovação, elevando a produção local a patamares de excelência.

Com esse resultado, Arapoti reafirma sua posição como um polo de produção agroindustrial no Paraná, valorizando produtos genuinamente artesanais e contribuindo para o desenvolvimento econômico da região. A premiação da Queijaria Cornélia é um exemplo do potencial do município em gerar produtos de alta qualidade que conquistam mercados cada vez mais amplos.