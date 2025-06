Associações apresentam potenciais turísticos do Norte Pioneiro em Fórum Internacional

FOZ DO IGUAÇU, PR – Representantes da região do Norte Pioneiro do Paraná participaram do Fórum Internacional de Turismo do Iguaçu, realizado na última semana na cidade de Foz do Iguaçu. O evento contou com a presença da Secretária Executiva da Associação dos Municípios do Norte Pioneiro (AMUNORPI), Michelli Naide, da Presidente da Associação de Turismo do Norte Pioneiro (ATUNORPI), Mara Mello, e da representante da Casa Civil do Norte Pioneiro, Márcia Scarpeline, entre outras autoridades.

A participação conjunta da AMUNORPI e da ATUNORPI teve como objetivo demonstrar os produtos regionais e pontos turísticos do Norte Pioneiro. Essa iniciativa visa promover a diversidade e o potencial turístico da região para um público especializado.

O Fórum Internacional de Turismo do Iguaçu é um evento de destaque no setor, organizado e realizado pelo Instituto de Desenvolvimento de Turismo (IDESTUR) em parceria com a Universidade Estadual Paulista (UNESP) e a Universidade do Oeste do Paraná (UNIOESTE). Reconhecido como o maior evento técnico-científico do setor no Brasil, o fórum reúne os principais nomes da academia de turismo do país.

O principal objetivo do evento é fomentar a produção científica na área do turismo e possibilitar um relacionamento direto entre a academia e o mercado do turismo. A programação do fórum incluiu diversas atividades, como a apresentação de trabalhos científicos, palestras, oficinas, minicursos, e o compartilhamento de relatos de experiência e melhores práticas no campo do turismo. A presença do Norte Pioneiro no fórum reforça o interesse da região em fortalecer seu setor turístico e atrair novos investimentos e visitantes.