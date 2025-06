Após uma semana desaparecida, Paola Bracho retorna para casa da Família

Depois de uma semana cheia de apreensão, ansiedade e medo, a família da jovem Paola Bracho pode suspirar com alegria pelo seu retorno. A jovem ficou desaparecida desde o dia 29 de maio, mas retornou no último final de semana, de acordo com publicações da família nas redes sociais.

Na semana do desaparecimento, a reportagem da Folha entrou em contato com Mislaene Lopes, irmã de Paola, que contou que sua irmã teria saído de casa para se encontrar com um rapaz, mas que desde então, não foi mais vista, e a família procurava desesperadamente por ela.

Contudo, neste final de semana, Mislaene comentou nas redes sociais que sua irmã havia voltado para a casa, e que tinha arrumado um companheiro e não avisou a família. “Está bem, arrumou um carinha e não avisou nada para ninguém”, disse a irmã no comentário. Outro fato que leva à conclusão de seu retorno, foi que a própria Paola comentou em algumas publicações no final de semana.

Print enviado à reportagem. Foto: Captura de tela

No entanto, a reportagem da Folha tentou entrar em contato com Mislaene, mas até o momento desta publicação não teve retorno para maiores informações.