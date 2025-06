Colônia Holandesa celebra 65 anos de imigração em Arapoti

A cidade de Arapoti, nos Campos Gerais, comemorou neste fim de semana os 65 anos da imigração holandesa com uma programação repleta de atrações culturais e integração comunitária. A Colônia Holandesa, reconhecida por sua forte contribuição para o desenvolvimento do município, organizou uma celebração que reuniu moradores, descendentes de imigrantes e autoridades locais.

O evento contou com apresentações artísticas, danças folclóricas, músicas típicas, exposição de trajes tradicionais e manifestações religiosas que representam os costumes preservados pela comunidade holandesa desde sua chegada ao município, em 1960. Com acesso gratuito, as festividades oportunizaram à população local e visitantes uma imersão na cultura dos imigrantes que ajudaram a moldar a história econômica e social de Arapoti.

Além das atrações culturais, o público pôde saborear pratos típicos da culinária holandesa, reviver tradições e visitar espaços históricos ligados à imigração, como o Museu Imigrante Holandês (Casa dos Kok), que abriga acervos fotográficos e objetos trazidos pelas primeiras famílias. O evento foi prestigiado pelo prefeito Irani Barros, o vice-prefeito Potinho e o presidente da Câmara Municipal, vereador Maicon Pot.

A chegada dos primeiros imigrantes ao município foi marcada pelo trabalho agrícola e pela fundação de cooperativas que impulsionaram o desenvolvimento da região. O legado deixado por essas famílias é celebrado anualmente, e a data de 9 de junho se tornou um marco simbólico da herança cultural holandesa em Arapoti.

A celebração dos 65 anos reforçou a importância da preservação das raízes culturais e do fortalecimento dos laços comunitários, promovendo identidade, pertencimento e valorização da diversidade que compõe a história local.