Carro é destruído por carreta minutos após motorista descer do veículo

Uma mulher de 29 anos sobreviveu por milagre a um acidente de trânsito envolvendo um carro e uma carreta. O automóvel em que ela estava foi atingido pela carreta momentos após a motorista descer do veículo. A situação foi registrada na noite do domingo (08) rodovia PR-151 no trecho que liga Jaguaraíva a Piraí do Sul, nos Campos Gerais.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Rodoviária Estadual, o acidente aconteceu por volta das 20h00 e envolveu um automóvel GM Safira e uma carreta Scania. Conforme os dados colhidos no local, a condutora da Safira seguia pela rodovia no sentido Jaguariaíva a Piraí do Sul quando, na altura do km 255, perdeu o controle da direção e acabou atingindo uma mureta. Com a situação, a mulher desceu o veículo que, minutos depois, acabou sendo atingido por uma carreta que seguia pela rodovia e não conseguiu desviar do automóvel.

Devido ao acidente, a jovem foi socorrida com ferimentos moderados sendo encaminhada ao Hospital de Piraí do Sul para receber atendimento médico. Já o caminhoneiro, um homem de 63 anos, não ficou ferido.

A equipe da PRE de Arapoti esteve no local tomando as providências cabíveis ao caso.