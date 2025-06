Morte relacionada a apostas online causa comoção no interior do São Paulo

A morte de Tatiane Oliveira, de 42 anos, causou comoção na região do interior do Estado de São Paulo. A mulher, que morava na cidade de Engenheiro Coelho e já havia sido Rainha do Rodeio, teria tirado a própria vida devido a problemas e dividas relacionadas a apostas online.

De acordo com as primeiras informações divulgadas por amigos e familiares nas redes sociais, Tatiane era uma mulher carismática, ativa e envolvida com o esporte local. Sua personalidade e carisma fizeram com que a mulher fosse admirada por muitas pessoas, fato que fez com que sua morte gerasse forte comoção.

Segundo relatos de pessoas próximas, a mulher de alegria contagiante deu lugar a uma pessoa com problemas emocionais e psicológicos, situação atribuída ao vício em jogos de apostas online que ainda teriam causado perdas financeiras a vítima que acabou tirando a própria vida.

A morte de Tatiane foi confirmada nesta quarta-feira (02) e a prefeitura municipal de Engenheiro Coelho decretou luto oficial de três dias destacando a trajetória de Tatiane na vida pública, visto que a mulher era servidora municipal.

A situação volta a trazer à tona o debate sobre os riscos dos jogos de apostas online que podem causar tanto prejuízos financeiros quanto, principalmente, danos psicológicos que podem levar as vítimas a situações extremas. O caso de Tatiane se soma a outras mortes que foram relacionadas ao vício ou dependência em jogos de azar.