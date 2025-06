Profissionais de Saúde de Arapoti participam de capacitação em Ostomias

A Secretaria Municipal de Saúde de Arapoti, nos Campos Gerais promoveu uma capacitação voltada a profissionais de saúde do município e da região, com foco no atendimento e cuidado a pessoas ostomizadas. O evento foi realizado na Câmara de Vereadores e reuniu enfermeiros, técnicos e outros profissionais da área.

A iniciativa teve como objetivo principal qualificar os participantes sobre os cuidados específicos com pacientes ostomizados, além de reforçar a importância da orientação adequada aos familiares. A capacitação abordou práticas de manejo clínico, uso correto de equipamentos e suporte humanizado, visando à melhoria da assistência e da qualidade de vida desses pacientes.

De acordo com a secretária de Saúde, Andréa, o treinamento reforça a necessidade de atenção especializada e contínua às pessoas que passaram por procedimentos de ostomia. Ela destacou que o conhecimento técnico e a orientação adequada são fundamentais para a segurança, autonomia e bem-estar dos pacientes, além de contribuírem para a redução de complicações e reinternações.

O prefeito Irani participou da abertura da capacitação e ressaltou o compromisso da gestão municipal com a saúde pública. Em sua fala, destacou a importância do Programa para Ostomizados, desenvolvido no município, que busca oferecer melhores condições de vida e atendimento qualificado às pessoas que dependem desse tipo de cuidado. Ele reforçou o esforço contínuo da administração em investir na formação de profissionais e no fortalecimento dos serviços de saúde.

A capacitação integra uma série de ações promovidas pela Secretaria de Saúde de Arapoti com o objetivo de ampliar o conhecimento técnico da equipe e fortalecer o atendimento humanizado em diversas especialidades. A ação foi bem recebida pelos participantes e reforça o compromisso do município com a atualização constante dos profissionais da rede pública de saúde.