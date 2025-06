Projeto de produção de mel orgânico reúne apicultores em Arapoti

Na última quinta-feira (29), foi realizada no Centro Estudantil de Arapoti uma reunião com mais de 80 participantes para apresentação do projeto “Produção de Mel Orgânico”. A iniciativa é coordenada pelas empresas Apis Nobre e Minamel, esta última reconhecida como a maior exportadora de mel do Brasil. O encontro reuniu produtores locais, técnicos e representantes do setor apícola para discutir os requisitos e diretrizes do programa, voltado à produção sustentável e certificada de mel orgânico.

Durante a reunião, os técnicos responsáveis detalharam as etapas do projeto, incluindo as exigências para certificação orgânica, práticas sustentáveis de manejo, cuidados com o meio ambiente e a importância da preservação das abelhas. O projeto visa fomentar a apicultura orgânica no município, gerando oportunidades econômicas e agregando valor ao produto final.

Paralelamente ao evento, o prefeito de Arapoti, Irani Barros, recebeu em seu gabinete o presidente da AAPICAF (Associação de Apicultores e Meliponicultores Campos Floridos), Ricardo Pedroso, o proprietário da Apis Nobre, Edmilson, e o proprietário da Minamel, Carlos. A reunião também contou com a presença do secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Onofre Louzada.

No encontro, foram discutidas estratégias para o fortalecimento da apicultura local, com foco no desenvolvimento sustentável, valorização dos produtores e incentivo à preservação ambiental. Os participantes destacaram a importância do apoio institucional e da articulação entre setor público e iniciativa privada para promover avanços na cadeia produtiva do mel em Arapoti.

A produção orgânica de mel tem se consolidado como uma atividade de grande potencial econômico, com alta demanda no mercado interno e internacional. A presença da Minamel no projeto reforça a conexão entre os produtores locais e o mercado externo, possibilitando novas oportunidades de exportação e geração de renda.

O município de Arapoti busca consolidar-se como referência na produção de mel orgânico, por meio da qualificação dos apicultores, inovação tecnológica e práticas que garantam a qualidade do produto e a sustentabilidade da atividade apícola.