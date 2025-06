Trabalhador morre após máquina atingir fio de alta tensão

Um homem morreu nesta segunda-feira (02) enquanto trabalhava com uma máquina agrícola. A situação foi registrada na zona rural de Carlópolis, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe do Corpo de Bombeiros, os agentes foram acionados para prestar atendimento a uma situação envolvendo um acidente com uma máquina agrícola na zona rural do município. Diante do chamado, os socorristas foram ao local informado para averiguar a situação.

No local, os agentes constataram que um homem de 66 anos já estava morto. Após averiguação, foi constatado que a vítima teria sofrido uma descarga elétrica após o maquinário atingir uma rede de alta tensão.

Frente aos fatos, foram acionadas as autoridades competentes para que fossem tomadas as providências cabíveis ao caso.