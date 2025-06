Professora de Jaguariaíva é homenageada na Assembleia por atuação na inclusão social

A professora Ângela Maria Sedlak Chagas, da rede municipal de ensino de Jaguariaíva, foi homenageada na Assembleia Legislativa do Paraná durante Sessão Solene realizada no último dia 29. A homenagem, proposta pelo deputado estadual Alisson Wandscheer, reconhece o trabalho e a dedicação da educadora na promoção da inclusão social de pessoas neurodivergentes e com deficiência.

A cerimônia contou com a participação de representantes da educação municipal e familiares da professora. Mais de 100 profissionais e instituições que atuam na área da inclusão em todo o estado foram homenageados na ocasião. A professora Ângela recebeu uma Menção Honrosa pelos relevantes serviços prestados à comunidade e pelo impacto positivo de sua atuação na educação inclusiva.

Com 11 anos de atuação na Sala de Recursos Multifuncionais Deficientes Visuais da Escola Municipal Walquíria Carneiro Xavier da Silva, em Jaguariaíva, a professora é reconhecida por seu compromisso com a educação especializada. Seu trabalho se destaca pelo apoio direto a estudantes com deficiência visual, contribuindo para o desenvolvimento de habilidades, autonomia e participação efetiva desses alunos no ambiente escolar.

A Menção Honrosa destaca a importância de iniciativas como a da professora Ângela na construção de uma sociedade mais inclusiva e acolhedora. A homenagem também ressalta o papel das salas de recursos multifuncionais como instrumentos fundamentais no atendimento educacional especializado.

A secretária municipal de Educação de Jaguariaíva esteve presente na cerimônia, reforçando o reconhecimento institucional do município ao trabalho da professora. A homenagem em nível estadual amplia a visibilidade das ações desenvolvidas pela rede municipal de ensino em favor da inclusão.

A Sessão Solene integra o calendário da Assembleia Legislativa do Paraná com o objetivo de valorizar e reconhecer agentes públicos e entidades que atuam na promoção de direitos das pessoas com deficiência. A iniciativa destaca o papel da educação como ferramenta essencial na luta por equidade e acessibilidade para todos.