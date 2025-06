Alunos se encontram com o prefeito e propõem criação do” Dia Municipal do Produtor Rural” em Arapoti

Na manhã desta sexta-feira (30), o prefeito de Arapoti, Irani Barros, recebeu em seu gabinete os alunos do 5º ano A da Escola Municipal Clotário Portugal. A visita teve como principal objetivo a apresentação do projeto de criação do Dia Municipal do Produtor Rural e de uma semana voltada à valorização da atividade agrícola no município.

A iniciativa foi conduzida pela professora Cibele e pela diretora Valéria, que destacaram a importância do setor agrícola para a economia local. O projeto contempla diversas produções que compõem a base econômica de Arapoti, como o cultivo de grãos, a produção de mel e a pecuária, propondo ações de reconhecimento ao trabalho do produtor rural.

Durante o encontro, os estudantes tiveram a oportunidade de interagir diretamente com o prefeito, fazendo perguntas relacionadas aos desafios enfrentados pelo poder público no apoio ao homem do campo. As crianças também questionaram as iniciativas da administração municipal para valorizar a atividade agrícola, além dos impactos econômicos e ambientais da produção rural na cidade.

A reunião contou com a participação de autoridades e representantes de instituições ligadas ao agronegócio, como vereadores, membros da Capal Cooperativa Agroindustrial, do Sicredi, da Colônia Holandesa, produtores rurais e representantes do Sindicato Rural de Arapoti. O encontro simbolizou a união entre a comunidade escolar, o poder público e o setor produtivo em torno da valorização do agro.

O projeto apresentado pela escola busca incentivar o reconhecimento do papel do agricultor na sociedade arapotiense, promovendo ações educativas e de conscientização ao longo de uma semana temática. A proposta prevê atividades voltadas à comunidade escolar e à população em geral, como palestras, exposições, visitas técnicas e eventos culturais.

A criação do Dia Municipal do Produtor Rural e da Semana do Produtor Rural deverá seguir os trâmites legais para ser oficializada. A proposta já conta com apoio de lideranças locais e poderá ser encaminhada à Câmara Municipal para apreciação e votação. A iniciativa reflete o envolvimento das novas gerações com o desenvolvimento local e a valorização do campo como parte fundamental da identidade de Arapoti.