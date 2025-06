Acidente com caminhonete de Wenceslau Braz deixa idoso ferido na PR092

Um acidente de trânsito registrado na manhã do sábado (01) deixou um idoso ferido na rodovia PR092 no trecho que passa pelo Distrito de Calógeras, município de Arapoti, nos Campos Gerais.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Rodoviária Estadual, o acidente aconteceu por volta das 10h30 e envolveu uma pick-up Fiat Strada com placas de Wenceslau Braz e um caminhão Volvo FH 500 com placas de Petrolândia, Santa Catarina.

Conforme os dados colhidos pelos policiais, a carreta seguia no sentido Wenceslau Braz a Arapoti quando, na altura do km 238, se envolveu em uma colisão lateral com a caminhonete que, na sequência, saiu da pista e caiu em um barranco as margens da rodovia.

Devido ao acidente, um homem de 83 anos que dirigia a pick-up teve ferimentos moderados. Ele foi socorrido pela equipe da concessionária que administra o trecho e encaminhado ao hospital de Arapoti para receber atendimento médico. Já o condutor da carreta não ficou ferido.

Frente aos fatos, a PRE tomou as providências cabíveis ao caso.