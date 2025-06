Mutirão de limpeza contra a dengue chega à vila dos funcionários e vila romana II em Arapoti

INVESTIMENTOS Há 3 dias Arapoti recebe R$ 800 mil da Itaipu para implantação do Parque das Abelhas Atividade apícola é uma das principais vocações do município e o novo espaço pretende fortalecer ainda mais essa identidade

EDUCAÇÃO Há 4 dias Alunos de Arapoti recebem material do “Aprova Paraná” e participam do Dia do Desafio Iniciativas tem como objetivo melhorar o desempenho estudantil dos alunos e incentivar os cuidados com a Saúde