Dados do IBGE apontam mais de cinco mil pessoas com autismo no Norte Pioneiro

Cordão utilizado para identificação de pessoas diagnosticadas com Transtorno do Espectro Autista. Foto: Roberto Dziura Jr/AEN

Nos últimos anos, o número de pessoas diagnosticadas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), conhecido também como o autismo, vem crescendo significativamente em todo o Brasil, modificando políticas e trazendo à tona debates sobre inclusão, medidas de segurança e acolhimento. Segundo dados divulgados recentemente pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), mais de 2,4 milhões de brasileiros convivem atualmente com esta condição. No Paraná, esse número ultrapassa 132 mil pessoas e, na região do Norte Pioneiro, mais de cinco mil pessoas foram diagnosticadas com a condição.

Os dados ganham relevância diante de um cenário onde o diagnóstico vem sendo aprimorado e o olhar da sociedade se volta, cada vez mais, à importância da inclusão e do acesso a direitos das pessoas com autismo e também àquelas que possuem deficiências. Especialistas apontam que o aumento não necessariamente indica maior incidência da condição, mas sim maior conscientização, melhoria nos métodos diagnósticos e avanço das políticas públicas de saúde e educação.

Em todo o país, o Censo identificou 2.405.337 de pessoas diagnosticadas com o autismo, sendo que 1,4 milhão destas pessoas são homens, representando a maior parte destes brasileiros, cerca de 1,5% do total de autistas no país. Já as mulheres representam 0,9% do total, sendo 1 milhão, segundo o Instituto. Essa diferença também se reflete nas estatísticas estaduais. No Paraná, 1,5% dos homens e 0,9% das mulheres possuem o diagnóstico, sendo que o total de pessoas com autismo no Paraná é de 132.604. No Norte Pioneiro, o total é de 5.054 pessoas, representando 3,82% dos diagnósticos do estado.

Conforme apontam os dados do levantamento divulgado pelo IBGE, todas as cidades da região possuem pessoas autistas, desde crianças, jovens, adultos e idosos que foram diagnosticados com a condição. Em algumas cidades, a quantidade de pessoas com autismo é baixa, enquanto em outras, a quantidade chega a quase 2% da população total.

Bandeirantes é a cidade com o maior número de pessoas autistas. Foto: Arquivo Folha Extra

A cidade com a maior quantidade de habitantes autistas da região é Bandeirantes. O município possui 31.273 habitantes e, desse total, 521 pessoas foram diagnosticadas com autismo, representando 1,7% da população total. Em seguida, aparece a cidade de Santo Antônio da Platina, com 516 pessoas autistas, o que representa 1,2% dos seus 44.369. Jacarezinho também está entre os municípios com maior número de diagnósticos, somando 512 autistas, o equivalente a 1,3% da população total, que é de 40.375 pessoas.

Outros municípios que possuem números expressivos de moradores com autismo são Ibaiti, com 403 pessoas diagnosticadas com a condição (1,4% da população total), Cornélio Procópio, com 480 (0,9% da população), Siqueira Campos, com 286 (1,3%), e Andirá, com 227 (1,1% da população total). Embora os percentuais sejam menores que em Bandeirantes, Santo Antônio da Platina e Jacarezinho, esses números mostram o quanto o TEA está presente nas comunidades e o tamanho do desafio que representa oferecer atendimento adequado, educação inclusiva e acesso a terapias multidisciplinares para todos.

Em temos de percentuais, as cidades com menor número de moradores são as que apresentam a maior quantidade percentual de pessoas com autismo. Na cidade de São Sebastião da Amoreira, por exemplo, 1,6% da população é autista, sendo um total de 126 pessoas dos 8.063 moradores do município. Jundiaí do Sul também entra na lista, com o maior índice proporcional de toda a região, sendo que 1,8% da população local é autista, totalizando 62 diagnósticos entre 3.333 habitantes. Veja a quantidade de pessoas autistas em cada cidade aqui.

Com o aumento crescente de pessoas diagnosticadas com autismo, não apenas na região, mas em todo o Brasil, novas políticas e medidas vêm sendo tomadas pelos Poderes, afim de garantir inclusão e acolhimento para estas pessoas. Um dos exemplos destas medidas é o novo Projeto de Lei aprovado na Assembleia Legislativa que permite que os alunos com Transtorno Alimentar Restritivo Evitativo (TARE), condição comum entre crianças autistas, possam levar alimento de casa para as escolas, tanto particulares quanto públicas.