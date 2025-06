PM realiza Operação Recobrimento em Arapoti para reforço da segurança na PR092

Na madrugada desta quinta-feira (29), policiais militares das Rondas Ostensivas Tático Móvel (ROTAM) da 3ª Companhia do 1º Batalhão de Polícia Militar (1º BPM), em conjunto com a Polícia Rodoviária Estadual, realizaram a Operação Recobrimento no município de Arapoti, localizado na região dos Campos Gerais do Paraná. A ação teve como objetivo principal o reforço da segurança nas rodovias e o combate a diversos tipos de crimes.

Durante a operação, foram abordadas 16 pessoas e vistoriados 11 veículos. Além disso, quatro notificações de trânsito foram lavradas pelas equipes policiais. A operação contou com presença ostensiva nas rodovias que cortam a região, buscando garantir a ordem e a segurança dos motoristas e demais usuários das vias.

A Operação Recobrimento tem ênfase especial no enfrentamento de crimes considerados de maior gravidade, como tráfico de drogas e armas, tráfico internacional de pessoas, contrabando e descaminho. A atuação policial também foca na repressão ao roubo e furto de cargas, crimes contra turistas em rodovias e delitos transnacionais e conexos.

Segundo informações da Polícia Militar, o trabalho de recobrimento operacional é uma estratégia voltada à prevenção criminal, especialmente em áreas de interesse estratégico. A operação prioriza a integração e cooperação com outras forças de segurança pública, promovendo ações conjuntas que ampliem o alcance e a eficácia do policiamento.

A Polícia Militar reforça que ações como essa têm caráter preventivo e visam aumentar a sensação de segurança da população, além de inibir práticas ilícitas nas rodovias estaduais. As operações continuarão sendo realizadas de forma periódica em diferentes regiões do Estado, com foco na proteção dos cidadãos e no combate ao crime organizado.