Homem que matou o irmão em Wenceslau Braz é condenado a 28 anos de prisão

Genésio dos Santos prestando depoimento no Tribunal. Foto: Captura de tela da sessão do Tribunal do Júri

Genésio dos Santos, de 67 anos de idade, foi condenado a 28 anos de prisão pelo assassinato do próprio irmão, Moacir Aparecido dos Santos, de 60 anos, na cidade de Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro. O crime aconteceu em maio do ano passado, e o julgamento aconteceu na última quinta-feira (22), no Fórum da Comarca de Wenceslau Braz, durante sessão do Tribunal do Júri.

O crime aconteceu por volta das 11h00 do dia 2 de maio do ano passado, na rua Eugênio Klosienski, na Vila União. Segundo as investigações, Genésio desferiu uma facada no pescoço de Moacir, atingindo uma artéria e causando hemorragia. A equipe de socorro da Secretaria Municipal de Saúde foi acionada, mas a vítima já estava em óbito quando os socorristas chegaram ao local.

Testemunhas relataram que, após o crime, Genésio retornou para casa, tomou banho e lavou a faca usada no homicídio. Uma das fontes ouvidas pela reportagem informou que ele estava em liberdade há cerca de três meses, na época do crime, utilizando tornozeleira eletrônica, após cumprir pena por estupro contra a própria neta. Ainda segundo o relato, Genésio teria jurado matar o irmão assim que deixasse a prisão.

Conforme pessoas próximas à família, as brigas entre os dois irmãos eram frequentes e se estendiam há anos. Na madrugada do dia do crime, eles teriam discutido novamente, e Moacir não teria deixado Genésio dormir, o que pode ter motivado a agressão fatal.

Contudo, após o julgamento no Tribunal do Júri da Comarca de Wenceslau Braz, Genésio foi condenado a 28 anos de prisão pelo assassinato do próprio irmão. Em contrapartida, a defesa do acusado manifestou a intenção de recorrer da sentença.

Veja o vídeo completo do Tribunal do Júri em Wenceslau Braz: https://www.youtube.com/live/Xzju7B0OGCo?feature=share .