Mulher recebe pix errado de R$ 2,4 milhões, torra tudo em um dia e termina na cadeia

De acordo com o artigo 169 do Código Penal, se apropriar de dinheiro recebido por erro é crime de apropriação indébita, com pena de até 1 ano de prisão ou multa, além da obrigação de devolver o valor.

O erro foi identificado rapidamente pelo setor financeiro da província, que bloqueou as contas e conseguiu recuperar mais de 90% do dinheiro.

