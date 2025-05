Queda de moto deixa jovem ferido na PR092

Um acidente de trânsito do tipo queda de motocicleta deixou um jovem ferido na tarde desta terça-feira (27) na rodovia PR092 no trecho que passa pelo município de Arapoti, nos Campos Gerais.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Rodoviária Estadual, o acidente aconteceu por volta das 16h00 e envolveu uma motocicleta Honda CG 125 com placas de Arapoti. Conforme os relatos colhidos no local, o motociclista seguia no sentido Jaguariaíva a Arapoti quando, na altura do km 206 da rodovia acabou perdendo o controle da direção e sofreu uma queda.

Com o acidente, um jovem de 18 anos que estava na garupa da moto sofreu ferimentos. Ele foi socorrido pela equipe da concessionária que administra o trecho e foi encaminhado ao hospital Carolina Lupion em Jaguariaíva para receber atendimento médico. Já a condutora da moto, uma jovem de 22 anos, não ficou ferido.

A Equipe da Polícia Rodoviária Estadual esteve no local prestando atendimento a ocorrência.