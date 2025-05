Proibição dos aparelhos em sala de aula melhora aprendizado e é aliada no combate ao abuso infantil

Dados do último levantamento divulgado pela ONU (Organização das Nações Unidas) revelaram que, no último ano, cerca de 300 milhões de crianças sofreram exploração sexual e abuso infantil online em todo o mundo — cenário facilitado e agravado pelo uso dos celulares e dispositivos com acesso à internet sem supervisão ou orientação, cada vez mais difuso entre crianças e adolescentes.

No Brasil, a volta às aulas de 2025 marcou uma mudança significativa nas escolas, agentes essenciais no combate a essa temática: pela primeira vez, o uso de celulares foi formalmente restringido. A medida, que provocou dúvidas no início, agora começa a mostrar bons resultados. De acordo com os retornos recebidos pelo Sindicato das Escolas Particulares (Sinepe/PR), os impactos vêm sendo positivos, com relatos de mais atenção durante as aulas e aumento da socialização entre os estudantes.

Mais do que uma medida pedagógica, a proibição também pode ser uma forma de proteção integral. Ao limitar o uso de celulares, as escolas favorecem o aprendizado e contribuem para um ambiente mais seguro. A medida ajuda a proteger os alunos da exposição precoce a conteúdos inapropriados, do cyberbullying e até do aliciamento online.

E, nesse sentido, mais do que medidas isoladas, o essencial é o comprometimento de todos os agentes envolvidos. O presidente da entidade, Haroldo Andriguetto Junior, reitera que o debate a respeito do uso dos dispositivos móveis pelos jovens em idade escolar deve ser permanente e envolver educadores, famílias e os próprios estudantes. “Nosso papel é apoiar as escolas na construção de estratégias equilibradas, coerentes com seus projetos pedagógicos e com a realidade de suas comunidades”, reconhece.

Expectativa de melhoria no aprendizado

Celso Hartmann, vice-presidente do Sinepe/PR, conta que a aceitação das novas normas vem sendo positiva, tanto por parte das famílias como por parte das escolas. “Percebemos esse empenho em reduzir as telas e promover um ambiente mais saudável para os estudantes e os consequentes benefícios, como a melhora na atenção e na interação social”, afirma.

De acordo com o gestor, durante o período de adaptação, os intervalos vêm sendo preenchidos por atividades esportivas e lúdicas, além de conversas e momentos de descanso. “Vale destacar o empenho de diretores, coordenadores e orientadores durante este período, sempre atentos às necessidades de cada estudante e prontos a apoiá-los durante a adaptação”, completa.

Com essas informações, Hartmann espera que haja uma consequente melhoria no aprendizado. Ele destaca estudos citados em livros como "A Fábrica de Cretinos Digitais", de Michel Desmurget, que mostram que a diminuição do uso passivo de telas (como a que acontece com os celulares e redes sociais) está correlacionada com melhores resultados em matemática, leitura e ciências, além da prática da leitura crítica e o desenvolvimento do pensamento analítico.

Proibição nas escolas é ponto de partida

O Sinepe/PR acredita que o maior desafio, daqui em diante, não será apenas manter viva a suspensão do uso dos aparelhos, mas, sobretudo, manter viva a reflexão sobre o uso consciente da tecnologia na escola, avalia o vice-presidente do sindicato.

Rodrigo Nejm, especialista em educação digital do Instituto Alana, concorda e diz que a legislação deve ser vista como um grande ponto de partida para repensar a presença digital de crianças e adolescentes. “Esse é o momento de trazer a educação digital para combater o uso passivo das plataformas. Hoje, 90% do tempo desses jovens é gasto com jogos e redes sociais”, indica. “Um entretenimento que não contribui para a formação pedagógica e cidadã, além de comprometer habilidades como a socialização e a criatividade”, completa.

Para que a medida seja ainda mais efetiva, o especialista propõe uma construção coletiva, não apenas da escola e dos professores com os estudantes, mas com o envolvimento dos pais e das empresas que produzem as tecnologias usadas no meio educacional. O desafio não é apenas tirar o celular da mão dos estudantes, mas ajudá-los a entender seu papel como cidadãos digitais. “Precisamos substituir o consumo passivo por uma relação ativa e criativa com a tecnologia — dentro e fora da escola”, sugere.