Grave acidente na PR-090 deixa condutor morto no Norte Pioneiro

Um grave acidente registrado na noite de sábado (24) na PR-090, resultou na morte do motorista de um Jeep Compass após colisão frontal com um caminhão Scania/T112. A batida ocorreu no trecho que liga os municípios de São Sebastião da Amoreira e Assaí, no Norte Pioneiro do Paraná.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o Jeep seguia em direção a Assaí quando colidiu de frente com o caminhão, que transitava no sentido oposto. O caminhão estava acoplado a um reboque Facchini. Com o impacto, o automóvel ficou completamente destruído e o condutor, cuja identidade ainda não foi oficialmente divulgada, morreu no local. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Londrina.

Já o motorista do caminhão, identificado pelas iniciais L. B. O., de 38 anos, não sofreu ferimentos. Ele foi submetido ao teste do bafômetro, que apontou 0,00 mg/l, descartando a presença de álcool no organismo.

A colisão aconteceu em um trecho de curva com declive acentuado, o que pode ter contribuído para a gravidade do acidente. As causas exatas, no entanto, ainda serão investigadas.

Equipes da PRE de Assaí e São Sebastião da Amoreira, Polícia Civil, Polícia Científica e Defesa Civil prestaram atendimento à ocorrência, organizando o trânsito e auxiliando na remoção do corpo e veículos envolvidos.

(Com informações e foto: Polícia Rodoviária Estadual)