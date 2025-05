Prefeitos da AMCG representam os Campos Gerais em Brasília

Nesta semana, lideranças da Associação dos Municípios dos Campos Gerais (AMCG) estiveram em Brasília para participar da XXVI Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios, um evento organizado para debater sobre diversas áreas da administração municipal, reunindo gestores de todo o país. Representando a AMCG, quatro prefeitos participaram do evento, entre eles, o prefeito de Jaguariaíva, Juca Sloboda.

O evento reuniu gestores de todo o país para debater temas fundamentais à administração municipal, como a PEC da Sustentabilidade Fiscal, a Reforma Tributária, o fortalecimento do SUS nos municípios, os desafios da educação básica, estratégias para captação de recursos e a aplicação de tecnologias na gestão pública. Para Juca Sloboda, o evento representou um ganho significativo em termos de representatividade.

“Tivemos uma participação muito proveitosa. Ficou muito clara a força que a Marcha está adquirindo ano após ano. Foram debatidas as pautas propostas pela Confederação Nacional de Municípios (CNM) e também realizamos uma importante reunião com a bancada de deputados federais do Paraná, na qual destacamos as demandas das cidades”, conta.

Juca também afirma que um dos destaques principais do evento foi a defesa da PEC, que promete trazer um fôlego para as finanças dos municípios da região.

“Um dos destaques foi a defesa, por parte de várias lideranças, da PEC 66/2023, que está em tramitação e promete trazer um fôlego às finanças municipais no futuro”, destacou.

Além de Juca, os prefeitos Altamir Sanson, da cidade de Palmeira, Zélio Bittencourt, de Ventania, e Ary Mattos, de Ortigueira, também compareceram ao evento representando a AMCG. Altamir Sanson também comentou sobre a importância da Marcha para as cidades e citou outras agendas em Brasília.

“Foi um evento muito interessante para todos nós, que atuamos em defesa dos nossos municípios. Participamos de palestras com foco em diferentes temas, inclusive sobre projetos voltados à liberação de novos recursos. Esse contato, com o apoio da CNM e da AMP, também proporcionou orientações importantes às equipes técnicas das cidades. Dialogamos com deputados federais e outras lideranças, e cumprimos agendas nos ministérios para tratar de novos projetos para Palmeira”, mencionou.

Segundo o prefeito Ary Mattos, a visita à capital federal promete trazer grandes conquistas ao município. “Durante nossas agendas, reivindicamos novos recursos para o município, tanto para obras de pavimentação quanto para a construção do nosso hospital. Conversamos com deputados e líderes do governo federal. A previsão para o aporte de recursos ficou bem alinhada para as áreas de saúde e infraestrutura. Além disso, também debatemos temas fundamentais para o desenvolvimento das cidades. O aproveitamento foi ótimo”, disse.

O prefeito de Ventania, Zélio Bittencourt, também marcou presença na Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios e reforçou, mais uma vez, a relevância do debate para a realização de melhorias em nível local, com foco no futuro dos Campos Gerais.

Mobilização

Mais uma vez, o evento foi uma oportunidade de debater as demandas municipais com as principais autoridades do país. A cerimônia de abertura contou com a presença do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva; do vice-presidente, Geraldo Alckmin; do presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre; do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta; e de 25 ministros de Estado, além de deputados, senadores e outras autoridades.

Conforme a Confederação Nacional de Municípios (CNM), a edição deste ano foi a maior em termos de participação de autoridades. A Marcha teve recorde de público, com mais de 14 mil municipalistas presentes na capital federal. De acordo com a Associação dos Municípios do Paraná (AMP), mais de 700 lideranças representaram o estado no evento. A Marcha encerrou-se com a leitura de uma Carta Aberta ao Governo Federal e ao Congresso Nacional, reforçando as principais reivindicações dos municípios brasileiros.