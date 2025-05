Siqueira Campos vai receber R$ 400 mil para construção de academia na Alemoa

EDUCAÇÃO Há 3 horas Mauro Moraes destina R$ 100 mil para revitalização em escola de Siqueira Campos Verba viabilizada pelo Deputado será destinada à revitalização da quadra do Colégio Estadual Sagrada Família

NORTE PIONEIRO Há 11 horas Educação de Siqueira Campos recebe investimento de R$ 2 mi com apoio da Itaipu Binacional Recurso foi viabilizado por meio de uma parceria com a Itaipu Binacional, dentro do projeto Amunorpi + IDEB, e está sendo destinado à melhoria da qualidade educacional nas escolas da cidade