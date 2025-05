Educação de Siqueira Campos recebe investimento de R$ 2 mi com apoio da Itaipu Binacional

O município de Siqueira Campos, no Norte Pioneiro do Paraná, recebeu um investimento de R$ 2 milhões para a rede pública municipal de ensino. O recurso foi viabilizado por meio de uma parceria com a Itaipu Binacional, dentro do projeto Amunorpi + IDEB, e está sendo destinado à melhoria da qualidade educacional nas escolas da cidade.

Os investimentos estão sendo aplicados na aquisição de materiais didáticos de apoio para os cerca de 2.500 alunos da rede municipal. O objetivo é ampliar as ferramentas pedagógicas disponíveis em sala de aula, contribuindo para o aprimoramento do processo de ensino-aprendizagem e oferecendo melhores condições de trabalho aos professores.

A ação faz parte de um esforço regional para elevar os indicadores educacionais dos municípios que integram a Associação dos Municípios do Norte Pioneiro do Paraná (Amunorpi), com foco especial no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB). A parceria com a Itaipu Binacional tem como finalidade fortalecer as políticas públicas de educação por meio de investimentos estruturados e ações coordenadas com as gestões locais.

Além do fornecimento de materiais, o projeto prevê outras iniciativas voltadas à valorização da educação municipal, como formação continuada de professores, incentivo ao uso de novas metodologias de ensino e apoio à gestão escolar. A expectativa é que a melhoria nos recursos e na estrutura pedagógica impacte positivamente no desempenho dos estudantes da rede pública.

Com a aplicação do investimento, Siqueira Campos se junta a outros municípios do Norte Pioneiro que estão recebendo apoio direto da Itaipu Binacional para avançar na qualidade da educação básica. A iniciativa reforça a importância da cooperação entre instituições públicas e privadas para o desenvolvimento regional sustentável, com foco na formação das novas gerações.