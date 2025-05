Campanha solidária busca apoio de restaurantes do Paraná para realizar sonhos de crianças com doenças graves

A Make-A-Wish Brasil, organização que realiza sonhos de crianças com doenças graves, convida estabelecimentos gastronômicos do Paraná para participarem da terceira edição do Wish Dish. Até metade do mês de junho, os restaurantes interessados podem se inscrever na campanha solidária global que, ao longo de julho, irá arrecadar fundos para a realização de novos sonhos e levar a missão da ONG ainda mais longe.

“No mundo inteiro, a Make-A-Wish tem o desafio de se tornar cada vez mais conhecida pelo público e, entre tantas ações que realizamos ao longo do ano, o Wish Dish se consolidou como uma campanha muito especial. Quando estabelecemos essas parcerias, por meio da gastronomia, conseguimos reforçar a união, a felicidade, o aproveitar momentos e, consequentemente, a importância de proporcionar novos capítulos na história de vida das crianças atendidas”, afirma Juliana Ayrosa, CEO da Make-A-Wish® Brasil.

Durante o Wish Dish, os espaços escolhidos no Paraná e em todo o País irão destinar 20% das vendas de um prato especial do cardápio ao trabalho da Make-A-Wish® Brasil. A campanha, que também acontece em outras afiliadas da organização pelo mundo, já recebeu 20 parceiros gastronômicos, como Abbraccio e Le Jazz, e vendeu mais de nove mil pratos em edições brasileiras anteriores. Neste ano, a iniciativa segue em parceria com o Foodness, consultoria para negócios do mercado de alimentos e bebidas.

Após as inscrições, os estabelecimentos selecionados irão receber um treinamento sobre a campanha e a organização, além do kit Wish Dish, com comunicações, orientações e materiais adicionais para os restaurantes. O valor final arrecadado pela iniciativa e a quantidade de sonhos realizados serão divulgados em agosto.

Os interessados em participar da terceira edição do Wish Dish devem se cadastrar em formulário eletrônico para curadoria da Make-A-Wish® Brasil e do Foodness: Link