Grávida foi morta em trilha do Norte Pioneiro porque réu não queria 'responsabilidade da paternidade'

De acordo com as investigações, Marcione mantinha um relacionamento amoroso com Jackeline, mas soube que ela estava grávida enquanto tentava se reconciliar com a ex-companheira - o que, para a polícia, teria motivado o crime.

No documento que converteu a prisão dele de flagrante para preventiva, a juíza Tais Silva Teixeira afirmou que "há prova inequívoca de materialidade e indícios de autoria", e aponta considerar que o crime foi premeditado pelo homem. De acordo com ela, depoimentos apontam que Marcione insistiu em fazer o passeio no local, "onde poderia simular um acidente".

Para a promotoria, o homem não queria "a responsabilidade que lhe poderia ser atribuída em decorrência da paternidade" - como o pagamento de pensão, por exemplo - e também não queria atrapalhar as tentativas de reconciliação que estava tendo com a ex-esposa, de quem estava separado informalmente há cerca de dois anos.

