Operação contra o tráfico prende dois homens em Siqueira Campos

Uma operação policial deflagrada nesta quarta-feira (14) resultou na prisão de dois homens e apreensão de um menor de idade e porções de drogas. A ação contra o tráfico foi registrada no município de Siqueira Campos, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, a operação foi em conjunto com equipes da Polícia Civil para o cumprimento de mandados de busca, apreensão e prisão em diferentes pontos da cidade.

Como resultado da operação, foram apreendias 41 gramas de maconha, 59 pedras de crack, três porções de maconha e uma bucha de cocaína. Os agentes também encontraram aparelhos celulares, um bloqueador de sinal, rádio comunicador, máquinas de cartão, uma quantia em dinheiro e uma munição calibre 380. Além disso, dois homens foram presos e um adolescente apreendido.

Frente aos fatos, os dois presos, o menor apreendido, além das drogas e demais objetos foram encaminhados a delegacia da Polícia Civil para que fossem tomadas as providências cabíveis ao caso.