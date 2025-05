Idosa sofre queda e é socorrida por carro particular por falta de ambulância em Siqueira Campos

A insatisfação e descaso com os pacientes que precisam utilizar os serviços públicos de Saúde de Siqueira Campos, no Norte Pioneiro, continuam causando revolta nos moradores do município. Durante o trabalho de fiscalização realizado pelo vereador Gean da Alemoa, o parlamentar voltou a registrar denúncias graves que comprometem e colocam em risco a vida de pacientes.

Uma das situações mais alarmantes foi registrada nesta semana no Distrito da Alemoa onde uma idosa de 90 anos sofreu uma queda e ficou ferida. Segundo as informações, familiares da vítima acionaram o socorro médico, mas sem sucesso. Com isso, pediram ajuda ao vereador para acionar uma ambulância para levar a idosa ao hospital. Segundo o vereador, foi informado que um carro seria enviado para encaminhar a paciente até a cidade, o que não aconteceu. Com isso, a idosa acabou sendo socorrida e encaminhada ao hospital de Jacarezinho em um veículo particular visto que a mesma estava com suspeita de fratura.

O vereador ainda relatou que pediu ajuda ao presidente da Câmara, Vereador Mauro Leite, para solucionar o problema, mas teria sido tratado com descaso onde o parlamentar disse que Gean tornava tudo mais complicado.

A falta de um veículo adequado para realizar o socorro da idosa remete a outra denúncia grave apontada pelo vereador. Segundo Gean, durante fiscalização sobre o estado de conservação e disponibilidade dos veículos que compõem a frota municipal, o vereador encontrou duas vans que estão paradas em oficinas da região.

Em um dos casos, no mês passado o vereador encontrou uma Van Renault Master que está há mais de um ano em uma oficina situada ao município de Wenceslau Braz aguardando para ser concertada. Segundo o vereador, o veículo é relativamente novo e poderia estar a serviço da população. Já nesta semana, Gean encontrou uma ambulância da secretaria municipal de Saúde de Siqueira Campos que está parada sem motor. “Essa ambulância poderia estar atendendo a população, mas está esquecida em uma oficina há mais de 12 meses”, comentou o vereador.