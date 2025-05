Aluna do Norte Pioneiro é destaque com projeto sobre Maria da Penha na Assembleia Legislativa

O fortalecimento da representatividade feminina e o enfrentamento à violência contra a mulher foram temas centrais do 6º Encontro das Procuradorias da Mulher do Paraná, realizado nesta quinta-feira (8) no Plenário da Assembleia Legislativa do Paraná (Alep), em Curitiba. O evento reuniu parlamentares, procuradoras municipais, autoridades e especialistas, com o objetivo de debater estratégias de proteção e valorização da mulher na sociedade e na política. Um projeto desenvolvido por estudantes do Norte Pioneiro, foi apresentado pela aluna Luziana Vitória Euzébio da Silva, de Santo Antônio da Platina.

Entre os destaques do encontro, a estudante Luziana Vitória Euzebio da Silva, do Colégio Estadual Tiradentes, de Santo Antônio da Platina, apresentou um projeto desenvolvido por ela e seus colegas sobre a trajetória de Maria da Penha, símbolo da luta contra a violência doméstica no Brasil. A proposta teve início como atividade escolar e se transformou em uma campanha de conscientização envolvendo toda a comunidade escolar.

Durante uma roda de conversa sobre a Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006), Luziana relatou o impacto da iniciativa. “Nosso objetivo é conscientizar os jovens, adolescentes e crianças desde cedo sobre a violência doméstica, como combater isso, os canais para procurar ajuda e como conseguimos mudar a nossa sociedade fazendo a nossa parte”, afirmou. O projeto despertou o interesse da direção e professores da escola, ampliando o debate sobre o tema entre os estudantes.

O encontro, promovido pela Procuradoria da Mulher da Alep, também teve como foco a capacitação técnica das procuradoras da mulher dos municípios do estado. O objetivo é fortalecer a rede de proteção e ampliar a atuação legislativa no combate à violência de gênero, especialmente nos municípios paranaenses.

A procuradora da Mulher da Assembleia Legislativa, deputada Cloara Pinheiro (PSD), ressaltou a importância do evento. Segundo ela, o encontro representa uma oportunidade de integração, formação e união de esforços para garantir direitos e dar visibilidade ao trabalho realizado por mulheres no Legislativo. A programação foi dividida em dois períodos, com palestras, oficinas e rodas de conversa voltadas à valorização feminina e à ampliação das políticas públicas voltadas ao enfrentamento da violência doméstica no Paraná.